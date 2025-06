L’OM vendu, un international français arrive ?

Ça y est, l’OM a ouvert son mercato dans le sens des arrivées avec Angel Gomes comme premier renfort. Mais cet été, ça promet d’être très agité sur la Canebière. Quelles seront alors les prochaines recrues ? Ces derniers jours, de nombreux fans ont appelé la direction olympienne à recruter Théo Hernandez. Mais voilà que seule une vente de l’OM permettrait de croire à une arrivée de l’international français.

Depuis 2019, Théo Hernandez évolue au Milan AC . Mais voilà qu’entre l’international français et le club lombard, on pourrait bien assister à une séparation au cours des semaines. Un départ du latéral gauche serait ainsi d’actualité. Mais pour aller où ? Il a été question d’un retour à l’ Atlético de Madrid pour Théo Hernandez , mais cette hypothèse aurait sérieusement pris du plomb dans l’aile. De quoi faire réagir les fans de l’OM . Ainsi, sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à réclamer la signature du joueur du Milan AC à Marseille .

« Il faudrait quand même une officialisation de cession »

Direction l’OM pour Théo Hernandez ? Sur Twitch, Thibaud Vézirian a expliqué que cela dépendrait avant tout d’une officialisation de la vente du club phocéen. « L’OM peut se position sur Théo Hernandez ? Milan voit ses cadres partir, fin du cycle. De là à voir Théo Hernandez arriver sur la gauche de la défense marseillaise, il faudrait quand même une officialisation de cession pour rassurer ce type de joueur sur les ambitions. Là aujourd’hui, cet OM de McCourt qui perd des dizaines de millions d’euros chaque année, on n’est pas sur une équipe qui peut avoir de l’ambition malgré le travail de Medhi Benatia. Bien sûr qu’on voit le club évoluer, mais il manque le petit plus, les monsieurs plus. Donc mon avis, dans l’OM de McCourt, Théo Hernandez, ça me surprendrait », a lâché le journaliste.