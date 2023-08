L'OM vend la mèche pour la succession de Guendouzi

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Matteo Guendouzi pourrait quitter l'OM pour rejoindre l'Italie, du côté de la Lazio. Interrogé en conférence de presse, Marcelino s'est déjà prononcé sur sa potentielle succession. Et à en croire l'entraineur de l'OM, Matteo Guendouzi ne sera pas remplacé en cas de départ.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Matteo Guendouzi pourrait faire ses valises et changer de club dans les prochains jours. En effet, la Lazio aimerait boucler le transfert du milieu de terrain français d'ici la fin du mercato estival.

L’OM a réussi un coup de maître sur le mercato https://t.co/pw6hdARybf pic.twitter.com/T2BJSZznyA — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Un départ de Matteo Guendouzi cet été ?

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Marcelino s'est livré sur la potentielle succession de Matteo Guendouzi. Selon le coach de l'OM, l'international français ne sera pas remplacé cet été en cas de départ.

«Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort»