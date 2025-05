L’OM vend déjà la mèche pour son premier transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM peut se tourner sereinement vers un mercato qui s’annonce très important. Interrogé à ce sujet, Medhi Benatia semble d’ailleurs avoir déjà déterminé sa priorité. Sans surprise, l’arrivée d’un défenseur central est la première piste chaude pour l’OM.

La saison vient de prendre fin, et l'OM a officiellement pris la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Par conséquent, les Marseillais peuvent se montrer ambitieux pour leur mercato, et Medhi Benatia confirme la priorité de l'été à savoir recruter un défenseur central.

L'OM veut un défenseur central

« On sait qu’on a marqué pas mal de buts, mais qu’on en a aussi encaissé beaucoup. On a un jeu offensif, c’est notre identité. Après le départ de Lilian, on a repositionné Kondo en défense, où il a été très bon. Mais on réfléchit à le remettre au milieu, son poste naturel, pour éviter d’avoir à bricoler », estime le directeur sportif de l’OM au micro de beIN SPORTS, avant de poursuivre.

«On veut renforcer la défense»

« Avec 55 matchs, il faut de la profondeur. Luiz Felipe a été blessé, Léo a fait ce qu’il a pu. On veut renforcer la défense, mais aussi les côtés, avec des joueurs capables de provoquer, de faire des différences. C’est essentiel dans la philosophie du coach. On veut recruter malin, avec des joueurs qui apportent une vraie plus-value », ajoute Medhi Benatia.