L’OM tremble pour ce transfert à 8M€

Hugo Chirossel

Recruté l’été dernier en provenance de Grenade, Luis Suarez n’aura finalement joué que six mois sous les couleurs de l’OM. L’international colombien a été prêté à Almeria lors du mercato hivernal et les Olympiens espèrent empocher les 8M€ de son option d’achat. Cette dernière est liée au maintien du club espagnol en Liga, ce qui n’est pas encore assuré.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a tenté un pari avec Luis Suarez. Recruté contre une 10M€ en provenance de Grenade, l’international colombien (4 sélections) n’a pas convaincu pour ses six premiers dans la cité phocéenne. Les dirigeants marseillais n’ont pas tardé à s’en séparer, puisqu’il a été prêté à Almeria cet hiver.

Une option d’achat de 8M€

Un prêt qui prendra fin à l’issue de la saison, mais Luis Suarez pourrait définitivement poser ses valises à Almeria. En effet, le club espagnol bénéficie d’une option d’achat estimée à 8M€ pour s’attacher les services de l’attaquant âgé de 25 ans, qui sera automatiquement levée si le club espagnol se maintient en Liga.

Almeria n’a pas encore assuré son maintien

C’est justement sur ce point-là qu’un doute existe encore. Almeria a été tenu en échec par le Real Valladolid dimanche (0-0), 18e et premier relégable au classement du championnat espagnol. Luis Suarez et ses coéquipiers ne comptent qu’un point d’avance sur la zone rouge et se déplaceront sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone le week-end prochain, pour la dernière journée de Liga.