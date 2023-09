L’OM traverse une crise, Longoria se fait fracasser

Thomas Bourseau

Le navire phocéen est en train de tanguer depuis le début de la semaine. L’entrevue avec les supporters a entraîné la démission de Marcelino et de son staff technique. Et du côté de la direction de l’OM, Pablo Longoria est très touché par la situation. Son ancien directeur de la communication a livré ses vérités en n’hésitant pas de l’égratigner au passage.

Directeur de la communication de l’OM entre février 2021, soit à la prise de fonctions de Pablo Longoria en tant que président du club, et décembre 2022, Jacques Cardoze a été invité à s’exprimer sur la crise que l’Olympique de Marseille traverse actuellement. Pour rappel, lundi, une réunion entre les supporters de l’OM et les dirigeants du club a débouché sur la démission de Marcelino en raison des menaces des associations de supporters qui ont réclamé diverses démissions dont celle du président Pablo Longoria.

«Même pas une engueulade, coupure totale, plus de son, plus d’image»

Très marqué cette semaine comme il l’a fait comprendre à La Provence en interview, Pablo Longoria n’a pas vraiment la sympathie de Jacques Cardoze qui a réglé ses comptes avec le président de l’Olympique de Marseille lors d’une entrevue à L’Équipe . « Il a créé une bulle autour de lui et j'ai perdu le contact. Quand je l'appelais, il me disait : "Vois avec Pedro (Oriondo).'' Quand je lui envoyais un texto, il me répondait : "Vois avec Javier (Ribalta).'' Je le considérais comme un frère... Je n'ai pas compris comment on avait pu passer d'une relation quasi fraternelle à rien ! Même pas une engueulade, coupure totale, plus de son, plus d'image. J'aurais préféré qu'il me colle au mur ».

Jacques Cardoze recadre Pablo Longoria sur le «copinage»

Concernant le « copinage » dont Pablo Longoria est accusé par les associations de supporters de l’OM et qui l’a offusqué comme révélé à La Provence, Jacques Cardoze a livré ses vérités. « Il ne peut pas à la fois reprocher à certains de lui dire qu'il crée une barrière et en même temps tout faire pour l’ériger ».

«Il m'a tellement mal licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois»