L'OM tient un renfort inattendu

Le changement d'entraîneur à l'OM risque de bouleverser plusieurs joueurs. Parmi eux, Ruslan Malinovskyi doit se poser des questions. Et pour cause, le profil de l'Ukrainien ne semble pas parfaitement compatible avec le système de Marcelino. Mais son ancien coéquipier Thomas Buffel se montre optimiste.

Un changement de coachs implique toujours un remaniement d'effectif. Et dans le cas de l'OM, le passage d'Igor Tudor à Marcelino risque de faire des victimes dans le vestiaire. Ruslan Malinovskyi est notamment concerné. Et pour cause, si le profil de l'Ukrainien sied parfaitement au projet d'Igor Tudor, c'est beaucoup plus flou concernant Marcelino.

Malinovskyi, grand perdant du départ de Tudor ?

Et pour cause, l'Espagnol est un adepte du 4-4-2 tandis que Ruslan Malinovskyi n'est ni un joueur de couloir, ni suffisamment à l'aise défensivement pour être aligné dans la ligne des quatre au milieu de terrain. Et ce n'est pas non plus un attaquant, ce qui semble également l'éloigner de la possibilité d'être aligné dans les deux de devant. Par conséquent, Marcelino pourrait se passer des services d'un joueur arrivé il y a seulement quelques mois et dont le transfert définitif vient d'être concrétisé.

«Dans ce système, il peut très bien s’imposer comme milieu axial»