L’OM tente un gros transfert à Barcelone !

Arnaud De Kanel

Toujours aussi actif sur le mercato, l'OM multiplie les pistes. Cette fois-ci, Marcelino pourrait voir débarquer du renfort dans l'axe de sa défense. L'entraineur dispose de quatre solutions à ce poste, pas assez visiblement puisqu'un défenseur du FC Barcelone susciterait l'intérêt des Phocéens.

Pablo Longoria et ses équipes sont intenables. Après avoir bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM espère signer Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye dans les prochaines heures. Pendant ce temps-là, le club phocéen continue d'explorer les pistes et aimerait recruter un joueur du FC Barcelone.

L'OM s'intéresse à Lenglet

Marcelino peut compter sur Isaak Touré, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba pour former sa charnière défensive mais cela pourrait évoluer dans les jours à venir. En effet, Sport nous apprend que l'OM s'intéresserait à Clément Lenglet. Revenu de son prêt mitigé avec les Spurs de Tottenham, le défenseur tricolore est poussé vers la sortie par le FC Barcelone.

Le Barça demande 15M€