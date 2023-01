L’OM signe un chèque de 18M€ pour se rassurer

Axel Cornic

Actuellement à l’Hellas Verona, Ivan Ilić pourait être le prochain gros coup de l’Olympique de Marseille, vec les médias italiens qui évoquent un accord autour des 18M€. Cette piste ne semblait pourtant pas être une priorité pour Pablo Longoria, mais les doutes toujours plus nombreux autour de la blessure d’Amine Harit l’auraient poussé à changer son fusil d’épaule.

Personne ne l’a vu venir. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes de Serie A, Ivan Ilić serait à deux doigts de s’engager en faveur de l’OM, où il pourrait retrouver son ancien coach Igor Tudor. En Italie, on parle d’un transfert autour des 18M€, assorti d’un prêt de six mois du Serbe, qui devrait donc terminer la saison avec l’Hellas Verona.

L’OM a des doutes sur le retour d’Amine Harit

D’après les informations de RMC Sport , cette opération n’était pas forcément prévue au départ, même si Tudor a toujours été un grand fan du milieu de 21 ans. Elle n’a été activé que vers la fin de ce mercato hivernal, à cause de certains doutes au sujet du retour d’Amine Harit.

Ivan Ilić, l’assurance tout risques

Gravement blessé au genou avant la Coupe du monde, le Marocain est forfait pour le restant de la saison et au sein de l’OM on ne sait pas vraiment das quel état il reviendra. L’arrivée d’Ivan Ilić est ainsi une façon de prendre les devants, puisqu’il peut évoluer au milieu de terrain comme un peu plus haut, en numéro 10.