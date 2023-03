L’OM se lâche sur ce transfert XXL

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM en toute fin de mercato hivernal, Vitinha est même devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen sur le marché. Mais le buteur portugais peine pour l’instant à se faire une place dans le onze d’Igor Tudor, et le club phocéen réagit pour expliquer la situation de sa recrue phare du mercato.

L’OM a sorti le chéquier pour se renforcer au mois de janvier ! Ruslan Malinovskyi (prêt avec option d’achat de 13M€), Azzedine Ounahi (8M€) et surtout Vitinha (32M€) ont été recrutés par le club phocéen cet hiver, et le buteur portugais est même devenu le renfort le plus onéreux de toute l’histoire de l’OM. Mais cet investissement peine pour le moment à porter ses fruits, puisque Vitinha n’a disputé au total que 88 minutes depuis sa signature au Vélodrome avec une seule titularisation.

Un crack débarque à l’OM, il promet du lourd https://t.co/rpBZ41qfW9 pic.twitter.com/rIqPQZyyIp — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Tudor rassure pour Vitinha

Les interrogations se multiplient donc sur l’état physique du nouveau buteur de l’OM, et Igor Tudor s’efforce de rassurer : « C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat physique, ce n'est pas facile. Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de journées », a indiqué l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse, affichant donc un discours serein et rassurant sur le cas Vitinha.

« Il faut lui laisser le temps »