L’OM se fait recaler en public ?

En quête d'un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa grande priorité. Le technicien portugais a d'ailleurs été interrogé sur son avenir à l'occasion de son passage en conférence de presse. Et il n'écarte pas la possibilité de rester au LOSC la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM fait de Paulo Fonseca sa grande priorité pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. La concurrence est toutefois forte dans ce dossier puisque l'AC Milan est également intéressé par le technicien portugais qui ouvre également la porte à l'option de rester au LOSC qui pourrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Fonseca se voit rester au LOSC

« Tout ce qui est sorti vendredi dans la presse italienne et en France n’est pas vrai, je n’ai aucun accord avec un autre club. Je suis totalement concentré sur les deux derniers matchs », lâche l’entraîneur du LOSC en conférence de presse, avant d’ouvrir la possibilité de rester à Lille la saison prochaine.

«Tout est possible en ce moment»