L’OM s’attaque à un «crack», il annonce une bonne nouvelle

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts lors du mercato hivernal, l’OM avait notamment étudié une piste en Espagne, du côté de Las Palmas. En effet, les Olympiens seraient intéressés par Alberto Moleiro, jeune milieu de terrain âgé de 19 ans. Un concurrent de taille se serait d’ailleurs retiré de ce dossier, à en croire les propos de Miguel Angel Ramirez, président du club espagnol.

Si l’Olympique de Marseille a recruté Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi cet hiver, il se serait également intéressé à Alberto Moleiro, comme l’indiquait Mundo Deportivo . Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Las Palmas, le jeune milieu de terrain âgé de 19 ans a également fait l’objet d’un intérêt du FC Barcelone l’été dernier. Toutefois, il semble que le Barça, en proie à des problèmes financiers et qui pourrait ne pas pouvoir recruter lors du prochain mercato estival, ne soit plus sur le coup.

«On n’a plus reparlé de Moleiro avec le Barça»

« Depuis l’été dernier, on n’a plus reparlé de Moleiro avec le Barça. Ils m’ont dit qu’ils allaient le suivre, mais rien. Il faut comprendre la situation économique qu'ils traversent. Je pense qu'ils ont d'autres priorités que Moleiro », a déclaré Miguel Angel Ramirez, président de Las Palmas, dans l’émission Q uè t’hi jugues . « En ce moment il y a des discussions très avancées avec d'autres clubs, c'est peut-être là que le joueur pourrait se retrouver . »

«Lui, c'est un vrai crack»