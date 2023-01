L’OM rêve de ce joueur

Arnaud De Kanel

Après avoir bouclé les départs de Gerson (Flamengo), Luis Suarez (Almeria) et Isaak Touré (AJ Auxerre), l'OM a officialisé sa première recrue de l'hiver avec Ruslan Malinovskyi. Or, Pablo Longoria n'est pas encore rassasié et il prépare déjà le prochain mercato estival. Il cible un défenseur très expérimenté qui pourrait débarquer gratuitement.

Le transfert de Chancel Mbemba pour 0€ est une réussite pour l'OM. Ainsi, Pablo Longoria souhaiterait s'en inspirer en rééditant un coup similaire, non pas au Portugal mais en Italie cette fois-ci. Le président olympien suit attentivement la Serie A et une opportunité incroyable s'offre à lui. Le très expérimenté Stefan de Vrij sera libre de tout contrat à l'issue de la saison et ça n'a pas échappé à l'Espagnol.

L'OM sur de Vrij ?

A en croire les informations divulguées par Football Club de Marseille , l'OM serait intéressé par Stefan de Vrij (Inter Milan). Le défenseur central néerlandais possède une forte expérience du haut niveau et il ne ferait plus l'unanimité à l'Inter Milan. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club interiste se serait tout de même ravisé et devrait lui transmettre une offre de prolongation. Mais au vu de sa situation actuelle, l'OM est dans son droit de négocier pour un transfert à l'été prochain. Plusieurs clubs seraient sur le coup mais l'OM peut croire en ses chances et Leonardo Balerdi pourrait être décisif dans ce dossier.

Balerdi peut tout changer