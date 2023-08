L’OM recrute un joueur «de classe mondiale», il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une Coupe du monde très impressionnante, Azzedine Ounahi s’est engagé avec l’OM lors du dernier mercato d’hiver. L’international marocain s’est toutefois blessé et n’a pas pu montrer tout son talent. Mais Nasser Larguet promet un grand avenir à Ounahi à Marseille.

En janvier dernier, l'OM a réalisé un mercato actif en enrôlant trois nouveaux joueurs dont Azzedine Ounahi qui sortait d'une excellente Coupe du monde. L'international marocain a toutefois peu joué à cause d'une blessure, mais Nasser Larguet promet du lourd.

L’OM veut boucler un transfert, il dit non https://t.co/5ZemJbR3uj pic.twitter.com/Nkas2KWl8d — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

«Ounahi est un super relayeur avec une très bonne faculté à finir»

« Pour moi, Azzedine Ounahi est un super relayeur avec une très bonne faculté à finir. Il est tout le temps capable de trouver la dernière passe et éliminer quand le jeu est bloqué. Il a une telle intelligence de jeu que même dans la récupération de balle, il est très utile. C’est un garçon qui sent et qui lit très bien le jeu. C’est un faux lent, il donne l’impression de ne pas aller vite. Mais détrompez-vous, il est capable d’enchaîner rapidement et de prendre de la vitesse », lance-t-il pour Onze Mondial , avant de poursuivre.

«Ounahi, un joueur de classe mondiale»