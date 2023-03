L’OM reçoit un énorme message pour un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme avec William Saliba l'été dernier, l'OM n'est pas en position de force pour le transfert de Nuno Tavares, prêté sans option d'achat par Arsenal. Néanmoins, à l'inverse de l'international français, le jeune portugais fait moins l'unanimité et son avenir à Marseille ne semble pas être un dossier prioritaire.

L'été dernier, l'une des priorités de l'OM était de dénicher un joueur capable d'animer le couloir gauche. Et pour cause, le club phocéen n'avait pas de profil dans son effectif capable de s'acclimater au projet de jeu d'Igor Tudor. Dans cette optique, c'est Nuno Tavares qui a été prêté sans option d'achat par Arsenal. La question de son avenir à Marseille se pose donc, et le sujet a fait l'objet d'un débat lors du Talk Show du Phocéen .

«Tu ne peux pas faire de Tavares un titulaire»

Ainsi, le journaliste Bastien Cordoléani est catégorique et assure que « si tu veux viser quelque chose de très haut niveau pour ton club, tu ne peux pas faire de Tavares un titulaire . » De son côté, son confrère Romain Canuti est plus mesuré, même s'il écart l'idée d'un transfert définitif : « Si on te le prête une saison de plus, pourquoi pas, mais je ne fais pas un investissement sur lui car je ne peux pas capitaliser dessus ».

Arsenal prêt à la conserver ?