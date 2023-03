L’OM reçoit un énorme appel du pied, le PSG veut tout gâcher

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, Evan Ndicka risque d’être une des attractions du prochain marché des transferts. Récemment, Samir Khiat, agent du défenseur de l’Eintracht Francfort, n’avait pas fermé la porte à l’OM. Cependant, le PSG serait également intéressé par le joueur âgé de 23 ans.

Arrivé à l’Eintracht Francfort en 2018 en provenance de l’AJ Auxerre, Evan Ndicka ne cesse de progresser depuis qu’il a rejoint la Bundesliga. Le défenseur âgé de 23 ans pourrait représenter une belle opportunité à saisir sur le marché des transferts, puisqu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Une situation contractuelle qui pourrait faire les affaires de l’OM.

« L’OM est très attractif »

« L’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 millions qui ont servi à faire la précédente équipe je suis désolé… », a récemment confié Samir Khiat, agent d’Evan Ndicka, dans un entretien accordé au Club des 5 . « Quand on voit Saliba, Guendouzi, qui font Arsenal, Marseille, équipe de France… Aujourd’hui Marseille est très exposé, c’est un club qui n’a rien à envier aux bons clubs de Bundesliga. C’est très récent, mais c’est justifié par rapport aux résultats et à la politique actuelle . »

Le PSG dans la course pour Ndicka ?

Reste à savoir si l’OM tentera sa chance afin de s’attacher les services d’Evan Ndicka, qui risque d’avoir plusieurs propositions. Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG serait intéressé et pourrait passer à l’action prochainement, tout comme l’Inter Milan.