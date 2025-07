L'OM recalé, la vérité éclate

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lundi soir, le Stade Rennais a officialisé le transfert de Valentin Rongier qui quittait donc l'OM à une année de l'expiration de son contrat. Une décision qu'il a prise tout seul, refusant au passage d'apposer sa signature sur l'offre de prolongation soumise par l'Olympique de Marseille. Avant la grande annonce, Roberto De Zerbi est passé aux aveux.

«La proposition a été faite, et elle était bonne. Mais elle a été rejetée»

Quelques heures avant l'officialisation du départ de Valentin Rongier au Stade Rennais où il a signé pour les trois prochaines saisons, Roberto De Zerbi s'est livré sur l'échec de l'OM dans cette opération, entièrement due à la décision du milieu de terrain de 30 ans. « Un milieu arrivait (Ismaël Bennacer), mais il fallait faire comprendre à Rongier qu'il restait au centre du projet, au centre de l'équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m'a dit Medhi. Mais elle a été rejetée. Et à un an de la fin du contrat, ce n'est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n'est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C'est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille ».