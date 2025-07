Real Madrid : Transferts à 100M€, c'est mission impossible !

Après avoir recruté Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras et Franco Mastantuono, le Real Madrid aurait les moyens financiers pour s'offrir une nouvelle recrue XXL lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le club merengue aurait coché trois noms : Nicolo Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) et Mac Allister (Liverpool). Toutefois, ces trois transferts seraient impossibles à boucler à l'heure actuelle.

Depuis l'ouverture du marché, le Real Madrid a recruté quatre joueurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10M€), Dean Huijsen (Bournemouth, 62,5M€), Alvaro Carreras (Benfica, 50M€) et Franco Mastantuono (River Plate, 45M€). Si la Maison-Blanche a déjà dépensé environ 167,5M€ lors de cette fenêtre de transferts, son mercato ne serait pas terminé pour autant.

Selon les informations d'AS, divulguées ce lundi matin, le Real Madrid aurait les ressources nécessaires pour s'offrir une nouvelle recrue XXL lors de ce mercato estival. D'autant plus s'il parvient à vendre Rodrygo pour 80-100M€.

Le Real doit déjà oublier Barella, Fernández et Mac Allister

A en croire AS, le Real Madrid aurait trois cibles en tête pour renforcer son milieu de terrain : Nicolo Barella (Inter, 30 juin 2029), Enzo Fernández (Chelsea, 2032) et Alexis Mac Allister (Liverpool, 2028). Toutefois, ces trois transferts seraient impossible à finaliser à ce jour. Nicolo Barella, Enzo Fernández, et Mac Allister ayant des engagements de longues durées avec leurs clubs respectifs, qui les considèrent comme des joueurs indispensables. De surcroit, ces pistes du Real Madrid couteraient au moins 100M€, sauf peut-être Nicolo Barella.