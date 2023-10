L’OM réalise un transfert «extrêmement rare» à 300 000€

Thibault Morlain

Alors que l’OM peine à faire sortir des talents de son centre de formation, un joueur fait actuellement beaucoup parler au sein des équipes de jeunes du club phocéen : Enzo Sternal. A 16 ans, l’attaquant olympien se fait de plus en plus un nom, lui qui a été recruté l’été dernier en provenance de Nancy. Un transfert de Sternal à propos duquel on en sait un peu plus…

Dernièrement, en plus de renforcer son équipe première, l’OM est également allé chercher de jeunes talents pour qu’ils continuent leur progression avec les jeunes du club phocéen. C’est notamment ce qui est arrivé avec Enzo Sternal. L’attaquant évoluait précédemment du côté de Nancy.



L’OM voulait du lourd sur le mercato, l’échec est confirmé https://t.co/YspaUwTQrF pic.twitter.com/aMhkoApcLZ — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

« C’est extrêmement rare à cet âge là d’avoir un transfert »

L’été dernier, l’OM est donc allé chercher Enzo Sternal à Nancy. Aujourd’hui âgé de 16 ans, l’attaquant a dit oui aux Olympiens et alors que tout était flou à propos de ce transfert, Hugo Delom a fait quelques confidences. A l’occasion du podcast L’avenir leur appartient, le journaliste L’Equipe explique : « C’est un garçon qui a 15 ans à ce moment là et c’est un transfert. C’est extrêmement rare à cet âge là d’avoir un transfert ».

« C’est entre 200 et 300 000€ »