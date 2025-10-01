L'OM réalise le «coup parfait» sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif dans les dernières heures du mercato, l'OM a attiré de nombreux joueurs dont Nayef Aguerd qui réalise un excellent début de saison. Et pour le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, le club phocéen a réalisé le transfert parfait en recrutant l'ancien défenseur de West Ham.

Très actif sur le mercato, l'OM a poussé son recrutement jusqu'à la dernière journée du marché des transferts notamment pour renforcer son secteur défensif. Le club phocéen a notamment bouclé le transfert de Nayef Aguerd pour 23M€. Selon le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, c'est même un très gros coup pour le club phocéen.

Aguerd, le gros coup de l'OM « Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n° 1, enchaîner… L’OM a réalisé le coup parfait », s'enflamme-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche.