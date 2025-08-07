L'OM prépare une «surprise», un attaquant arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très actif cet été, l'OM n'en a pas fini de son recrutement. En effet, malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, le club phocéen préparerait l'arrivée d'un autre attaquant qui pourrait être Edon Zhegrova. Une piste présentée comme une surprise pour le club phocéen.

Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao pour renforcer son secteur offensif, l'OM pourrait bien poursuivre sur sa lancée puisque le club phocéen s'intéresserait notamment à Edon Zhegrova dont le contrat au LOSC s'achève dans un an. Une piste qui est donc présentée comme surprise par le spécialiste mercato de RMC Fabrice Hawkins.

Zhegrova vers l'OM ? « Très honnêtement, c'est quand même une petite surprise. Après, il faut quand même apporter de la nuance. L'OM est dessus, ils veulent vraiment le faire et il y a de premiers contacts qui ont été entamés entre la direction sportive de l'OM et le joueur. Le joueur est très partant pour signer à l'OM, mais cela ne dépend pas que de lui puisqu'il a encore un an de contrat avec Lille. Il faut que les deux clubs trouvent un terrain d'entente », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.