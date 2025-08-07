L'OM prépare une «surprise», un attaquant arrive !

Bien que très actif cet été, l'OM n'en a pas fini de son recrutement. En effet, malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, le club phocéen préparerait l'arrivée d'un autre attaquant qui pourrait être Edon Zhegrova. Une piste présentée comme une surprise pour le club phocéen.
Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao pour renforcer son secteur offensif, l'OM pourrait bien poursuivre sur sa lancée puisque le club phocéen s'intéresserait notamment à Edon Zhegrova dont le contrat au LOSC s'achève dans un an. Une piste qui est donc présentée comme surprise par le spécialiste mercato de RMC Fabrice Hawkins.
Zhegrova vers l'OM ?
« Très honnêtement, c'est quand même une petite surprise. Après, il faut quand même apporter de la nuance. L'OM est dessus, ils veulent vraiment le faire et il y a de premiers contacts qui ont été entamés entre la direction sportive de l'OM et le joueur. Le joueur est très partant pour signer à l'OM, mais cela ne dépend pas que de lui puisqu'il a encore un an de contrat avec Lille. Il faut que les deux clubs trouvent un terrain d'entente », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.
« Il fait partie d'une short-list. Il est en bonne position, mais ce n'est pas le seul nom. Il ne faut pas s'étonner si dans les jours à venir des noms sortent du chapeau. Mais c'est vrai qu'Edon Zhegrova, ça reste un joueur très intéressant. Mais le président Olivier Létang demande une certaine somme à savoir autour de 20M€ bonus compris. Il y a toujours une possibilité de négocier, mais pour un joueur libre dans six mois, c'est quand même à prendre en compte (...) En tout cas ça m'étonnerait que l'OM ait les finances pour une telle formule. Ca peut être 10M€ + 10M€ de bonus ou alors 15+5... mais 20M€ tout de suite comme veut Lille, ça ne me parait pas possible. Et on va voir ce que va proposer l'OM, mais ça m'étonnerait que la première proposition dépasse les 10M€ », ajoute Fabrice Hawkins.