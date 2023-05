L'OM prépare la signature d'une star !

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une grande saison avec l'OM, Alexis Sanchez a complètement mis les fans du club olympien dans sa poche. Le joueur de 34 ans réfléchit pour son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin prochain, mais l'option phocéenne reste dans un coin de sa tête. La levée de l'année en option présente dans son contrat est plus qu'envisageable.

Leader incontesté de la bande à Tudor, Alexis Sanchez s'est acclimaté parfaitement à l'OM. Le Chilien souhaite remplir son armoire à trophées, déjà bien garnie, et se pose des questions sur la suite de son aventure marseillaise.

𝗘𝘁 𝗱𝗲 5️⃣ 𝗽𝗼𝘂𝗿 #AS70 🇨🇱 🏆@Alexis_Sanchez est 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 #OlympienDuMoisPUMA pour la cinquième fois de la saison. 🤚𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 👏 pic.twitter.com/Jn4Skbi26i — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 12, 2023

OM et Sanchez, mariage réussi

En quête d'une pointure pour porter son attaque, l'OM a visé juste l'été dernier. Alexis Sanchez apprécie particulièrement la cité phocéenne et son stade Vélodrome. Il déclarait même être fan des supporters marseillais et leur ferveur. Mais la disette de titre de l'OM depuis plus de dix ans (2012) force l'ambitieux chilien à réfléchir à deux fois pour une prolongation.

Une prolongation en vue ?