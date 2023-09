L’OM ne le fait plus rêver, il craint une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, l’OM peine à convaincre et les premières critiques s’abattent déjà sur Marcelino qui a remplacé Igor Tudor en fin de saison dernière. Eric Di Meco s’inquiète du jeu proposé par les Marseillais depuis le début de saison, et ne rêve plus devant l’OM de Marcelino.

Arrivé cet été pour remplacer Igor Tudor, Marcelino peine à convaincre pour ses débuts sur le banc de l'OM. L'élimination en barrages de la Ligue des champions reste dans toutes les têtes. Et Eric Di Meco est déjà déçu par le jeu produit depuis l'arrivée du technicien espagnol.

Clash en interne à cause de l’entraîneur de l’OM ? https://t.co/ts14eQoawC pic.twitter.com/xsjFxr70zj — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

«Ce que voient les supporters, c'est un 4-4-2 à l'ancienne»

« Ce que voient les supporters, c'est un 4-4-2 à l'ancienne. Quand tu as dans les couloirs des joueurs qui ne sont qu'offensifs et qui n'ont pas de réflexes défensifs, tu es vite en difficulté. Il y a une discussion sur son système, qui semble un peu âgé et sans surprise pour l'adversaire, facilement identifiable », regrette l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC .

«Ça ne fait pas rêver»