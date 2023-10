L’OM laisse filer une star, il cible un problème avec son remplaçant

Hugo Chirossel

Battu par l’OGC Nice samedi soir (1-0), pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l’OM a une nouvelle fois fait preuve d’un manque criant d’efficacité. Selon Rio Mavuba, l’absence d’Alexis Sanchez se fait sentir sur le front de l’attaque marseillaise. L’ancien joueur du LOSC estime que son départ n’a pas été compensé et a également ciblé son remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang.

Après avoir battu Le Havre avant la trêve internationale (3-0), l’OM espérait enclencher une dynamique positive pour essayer de recoller au haut du classement de la Ligue 1. Mais les Olympiens ont été stoppés dans leur élan samedi soir, lors de leur déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Ils y ont concédé leur troisième défaite en championnat cette saison (1-0). S’il y a du positif dans le contenu de la rencontre, l’OM a fait preuve d’imprécisions techniques et d’un trop grand manque d’efficacité.

«Le départ d'Alexis Sanchez n'a pour le moment pas été compensé»

Sur le plateau de Téléfoot , Rio Mavuba a donné son avis sur la défaite de l’OM face à l’OGC Nice. Selon lui, l’absence d’Alexis Sanchez, qui est retourné à l’Inter Milan cet été à l’issue de son contrat, se fait énormément sentir. « Pour moi, le mal est plus profond. Même s'il y a deux semaines, j'avais dit que ça allait repartir pour l'OM. Mais je pense que le départ d'Alexis Sanchez n'a pour le moment pas été compensé », a-t-il déclaré.

«Il manque cruellement d'efficacité, ce qui ne permet pas à l'OM de gagner des matchs»