L'OM lâche une star, il livre ses vérités

Véritable légende vivante de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a accordé une très longue interview au média italien TMW. Il y aborde notamment le passage au club d’Alexis Sanchez, meilleur buteur de la saison dernière, qui n’est resté qu’une toute petite année avant de retrouver l’Italie et l’Inter.

Surprise de Pablo Longoria lors du mercato 2022, Alexis Sanchez n’a pas tardé à s’acclimater à l’OM. Il a en effet été le meilleur joueur sous la direction d’Igor Tudor... avant de quitter le club seulement quelques mois après.

« Il avait les bonnes valeurs pour notre club »

Proche de l’équipe marseillaise, Jean-Pierre Papin s’est exprimé au sujet du passage express de la star chilienne. « Il avait les bonnes valeurs pour notre club » a confié la légende vivante de l’OM, lors d’un entretien accordé au portail italien TMW .

« Tudor a mis en valeur Alexis Sanchez »