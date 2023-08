L'OM lâché par une star, son retour est annoncé

Jean de Teyssière

Libre de tout contrat depuis son départ libre de l'OM en juin dernier, Alexis Sanchez est proche de trouver un club. Et il pourrait faire son grand retour à l'Inter Milan, un an après son départ. Le Chilien aurait formulé aux finalistes de la dernière Ligue des Champions son envie de reporter le maillot des Nerazzurri...

Alexis Sanchez, sans club depuis presque deux mois pourrait retrouver un club prochainement. L'ancien attaquant de l'OM passait jusque-là du bon temps dans son village natal de Tocopilla, au Chili et ne semblait prêt à accepter l'offre de prolongation de contrat de la part de l'OM.

Sanchez refuse l'Arabie saoudite

Destination privilégiée ces derniers temps par les joueurs de tout âge, l'Arabie saoudite avait tenté de faire venir Alexis Sanchez mais s'était heurtée à son refus. Le journaliste pour France Télévisions, Mohamed Bouhafsi avait notamment expliqué que « Sanchez avait des envies d’ailleurs mais il n’a pas trouvé d’accord, avec l’Arabie saoudite notamment. Il avait des exigences trop hautes et je pense qu’elle n’est pas prête à lui faire ces offres-là en raison de son âge. »

Coup dur à Marseille ? L'OM va être fixé ! https://t.co/9vji8ue9xr pic.twitter.com/oW4BT5dhrB — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

« Alexis nous a envoyé des messages clairs sur son désir de rejoindre l'Inter»