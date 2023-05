L’OM fonce sur un pote de Neymar, un gros coup est annoncé

Alexis Brunet

L'OM va se montrer actif cet été sur le marché des transferts. De nombreux renforts devraient arriver du côté de la Cannebière. Reste à voir si Igor Tudor sera lui toujours l'entraîneur de Marseille la saison prochaine. S'il reste, il se pourrait bien que Pablo Longoria lui offre un milieu de terrain défensif en la personne de Walace.

Ces derniers jours, il y a de l'agitation à Marseille. En effet, l'avenir d'Igor Tudor dans la cité phocéenne semble flou. Certaines sources indiquent que le Croate pourrait rester une saison de plus dans le sud de la France, alors que d'autres l'envoient déjà en Italie et plus précisément à la Juventus pour prendre la succession de Massimiliano Allegri.

Pablo Longoria s'active pour le mercato

Ce n'est pas le seul dossier chaud que doit gérer Pablo Longoria cet été. Le dirigeant espagnol gère en parallèle la potentielle prolongation de contrat d'Alexis Sánchez. Il a aussi mis les barbelés autour de certains cadres de l'effectif comme Valentin Rongier, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss. Mais pour faire mieux que cette saison, le président marseillais le sait, il va devoir mettre la main au portefeuille.

L'OM craint un séisme, le patron va prendre les choses en main https://t.co/F0PTcwV4IX pic.twitter.com/1na1LNaVFW — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Walace est dans le viseur de l'OM