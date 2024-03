L'OM fait une folie sur le mercato, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le salaire de Pierre-Emerick Aubameyang a fuité. Le Gabonais toucherait environ 650 000€ bruts par mois, ce qui en fait de très loin le Marseillais le mieux payé. Des chiffres qui font évidemment parler, mais Eric Di Meco n'est pas surpris par le salaire de l'ancien Gunner compte tenu de son expérience et de ce qu'il a accompli dans sa carrière.

Arrivé libre l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang bénéficie d'un salaire hors du commun à l'OM. En effet, l'ancien attaquant de l'ASSE touche environ 650 000€ bruts par mois selon L'EQUIPE , ce qui en fait de loin le Marseillais le mieux payé avec 200 000€ bruts de plus que Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Joaquin Correa. Mais Eric Di Meco estime que cela peut se justifier.

L'OM fait une folie pour Aubameyang, Di Meco n'est pas choqué

« D’abord on ne doit pas faire le rapport buts/salaire pour juger un joueur. Ensuite, ne jamais oublier que dans le football tu es payé pour ce que tu as fais et pas pour ce que tu vas faire. C’est l’histoire du football ça. Quand tu as une côte, quand tu as fais beaucoup, tu as des exigences et les clubs se mettent au niveau de ces exigences », estime dans un premier temps l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Dans le football tu es payé pour ce que tu as fais et pas pour ce que tu vas faire»