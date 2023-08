L’OM évoque sa révolution sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria n'a pas chômé durant cette intersaison. Entre la succession d'Igor Tudor et le mercato estival, le président de l'OM avait plusieurs dossiers chauds à gérer, mais est parvenu à remettre les choses dans l'ordre. Les changements ont été nombreux ces dernières semaines, et Valentin Rongier a réclamé de la patience aux supporters.

L'OM a entamé sa révolution. Après le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria a été contraint de chercher un nouvel entraîneur et rebâtir une nouvelle équipe. Très vite, son choix s'est porté sur Marcelino, ancien coach du FC Valence notamment et très apprécié par le président de l'OM. Arrivé à Marseille en juin dernier, le technicien espagnol a opéré des choix forts, aussi bien sur le plan sportif, que sur le plan tactique.





L'OM a changé de visage durant l'intersaison

Très vite, Marcelino a donné son feu vert au départ de Dimitri Payet, mais aussi à plusieurs arrivées. Depuis le lancement du mercato, l'OM a bouclé pas moins de six dossiers : Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Des changements qui, pour l'instant, n'ont pas porté leurs fruits. Mercredi soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Panathinaïkós (1-0) et jouera son avenir en Ligue des champions mardi prochain au Vélodrome.

« On doit s'adapter »