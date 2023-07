L’OM est battu sur le mercato, ils jubilent

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l’OM s’est déjà bien renforcé dans le secteur offensif, mais a vu filer une piste de longue date. En effet, Jérémie Boga, qui était toujours visé par le club phocéen ces derniers jours, s’est finalement engagé avec l’OGC Nice. Et les dirigeants des Aiglons ne cachent pas leur satisfaction.

Natif de Marseille, Jérémie Boga a longtemps été annoncé dans le viseur de l'OM. Selon Foot Mercato , le club phocéen était encore intéressé par son transfert cet été avant la signature d'Ismaïla Sarr. Néanmoins, l'ailier de l'Atalanta s'est finalement engagé avec l'OGC Nice ces dernières heures. De quoi réjouir les dirigeants des Aiglons.

Nice s'enflamme pour le transfert de Boga

« Jérémie était notre priorité. Il va apporter à l’équipe tout son talent et sa créativité. Et à 26 ans il arrive à maturité pour exprimer tout son potentiel. Sa personnalité et son état d’esprit vont lui permettre de se fondre très rapidement dans l’équipe et dans le club » souligne Florent Ghisolfi, le Directeur sportif du Gym sur le site officiel du club. « Les gens viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. J’espère que Jérémie va pouvoir exprimer tout son talent chez nous, qu’il va aider l’équipe et qu’il va faire plaisir aux Niçois », appuie le président Jean-Pierre Rivère.

«Je sentais que c’était le moment de revenir en France»