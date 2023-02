«L'OM envoie du lourd», il est bluffé

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM s'est montré particulièrement actif en recrutant notamment trois nouveaux joueurs à savoir Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Pablo Longoria a donc parfaitement réussi sa mission, à savoir renforcer l'effectif d'Igor Tudor afin de permettre au club phocéen de lutter pour terminer sur le podium de Ligue 1. Et Nabil Djellit reconnaît qu'il est impressionnant.

Comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, l'OM a animé le mercato durant le mois de janvier. Il faut dire que le club phocéen a d'abord vu filer Gerson et Luis Suarez, dont les départs ont été compensés par l'arrivée de Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt. Puis dans un second temps, le club phocéen s'est séparé de Pape Gueye, prêté au Séville FC, ainsi que de Bamba Dieng, transféré à Lorient. Par conséquent, l'OM s'est relancé sur le mercato en attirant Azzedine Ounahi pour 10M€ tout en faisant de Vitinha le transfert le plus cher de son histoire pour 32M€. Et Nabil Djellit est impressionné.

«Ounahi, c'est Iniesta»

« Je pense que l’OM c’est la deuxième place ou rien. Je ne m’attendais pas à ce que l’OM envoie du lourd cet hiver. Ounahi, pub XXL par Luis Enrique à la Coupe du Monde, c’est Iniesta. Je le suis depuis un moment, il pue le football et c’est un beau joueur. Ça va vite pour lui, il n’y a pas longtemps il était à Avranches », lance le journaliste au micro d' Europe 1 avant de poursuivre.

«C’est une super nouvelle pour la Ligue 1»