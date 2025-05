L’OM discute avec un «top joueur», la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très ambitieux sur le mercato, l’OM n’hésite pas à tenter de gros coup, notamment avec des joueurs libres comme se fut le cas avec Adrien Rabiot l’été dernier. Et Medhi Benatia confirme cette tendance assurant qu’il n’hésite pas à se concentrer sur le marché des fins de contrat en contactant des «tops joueurs».

Depuis qu'il est arrivée à l'OM, Medhi Benatia se montre très ambitieux et n'hésite pas à tenter d'énormes coups sur le mercato, quitte à surprendre. Le directeur sportif marseillais explique donc qu'il souhaite poursuivre à étudier le marché des joueurs libres comme il l'a fait avec Adrien Rabiot, annonçant même des discussions avec «tops joueurs».

«On a tenté notre chance avec tous les top joueurs en fin de contrat»

« On a tenté notre chance avec tous les top joueurs en fin de contrat. Parfois, les agents sont surpris quand on les appelle, ils se demandent comment on compte les payer. Mais passer un coup de fil, présenter un projet, ça ne coûte rien. Quand j’ai appelé Adrien Rabiot, personne n’y croyait. Et pourtant, il est venu, et c’est un joueur exceptionnel, sur le terrain comme dans le vestiaire. On va faire tout notre possible pour le conserver. On veut des joueurs avec de la personnalité, capables de répondre aux exigences du stade Vélodrome, mais aussi au jeu que veut mettre en place Roberto », révèle-t-il dans une interview accordée à beIN SPORTS, avant d’en dire plus.

Benatia veut poursuivre cette stratégie

« Comme tout le monde, on regarde le marché. Mais je ne donnerai pas de noms, c’est trop tôt. On doit d’abord valider la deuxième place. En fonction de ce que fera Paris, il y aura peut-être un Trophée des Champions à aller chercher. Ce serait un titre, et pour nous, c’est prioritaire aujourd’hui. Le mercato viendra ensuite », ajoute Medhi Benatia qui semble donc très ambitieux pour le mercato de l’OM.