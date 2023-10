L'OM connait la menace pour Zidane

Thibault Morlain

Natif de La Castellane à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté les couleurs de l'OM. Et si cela venait à se résoudre prochainement avec l'arrivée du Français en tant qu'entraîneur ? Alors que le nom de Zidane revient de plus en plus à l'OM en cas de rachat du club, une menace planerait...

Cela fait maintenant plus de deux ans que Zinedine Zidane n'a plus officié en tant qu'entraîneur. Parti du Real Madrid en mai 2021, il pourrait toutefois prochainement faire son retour. Mais où ? Alors que Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner l'OM en cas de rachat, il existerait une autre option pour l'avenir de Zizou.

Zidane à l'OM, la presse espagnole en rajoute une couche https://t.co/7rqVX9IKHq pic.twitter.com/rJexC6VQud — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Le Real Madrid, jamais deux sans trois ?

Ayant déjà deux expériences sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait bien faire un 3ème passage chez les Merengue. Alors que Carlo Ancelotti pourrait prochainement laisser sa place, José Alvarez a annoncé sur le plateau d' El Chiringuito qu'entraîner à nouveau le Real Madrid serait bel et bien une option pour Zidane.

L'OM ou le Real Madrid ?

Zinedine Zidane retournera-t-il au Real Madrid ? Selon les informations de José Alvarez, l'autre option du Français mènerait donc à l'OM. Comme cela a pu être révélé ces derniers jours, Zidane pourrait devenir entraîneur du club phocéen à l'avenir à condition que le propriétaire change.