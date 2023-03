L’OM boucle un transfert historique, l’OL s’en mêle

La rédaction

À la peine cette saison, l’OL de Laurent Blanc espère malgré tout être compétitif en Coupe de France. L’effectif rhodanien a connu un grand chamboulement lors des derniers mercato, alors que l’entraîneur tente de stabiliser son équipe. L’ancien entraîneur du PSG s’est d’ailleurs exprimé sur sa gestion, en lâchant un aveu à propos de l’OM et de sa nouvelle recrue Vitinha.

10eme de Ligue 1, l’OL connaît une saison très compliquée. Les hommes de Laurent Blanc n’arrivent jamais à réellement enchaîner dans les résultats. Les Rhodaniens ont vu de nombreux joueurs partir cet été ou cet hiver, alors que plusieurs retours ou arrivées étaient censées dynamiser l’effectif. Faute de profondeur, Laurent Blanc a rapidement dû lancer ses nouvelles recrues, comme c’est le cas du Suédois Amin Sarr, ou encore du Brésilien Jeffinho. La blessure de ce dernier n’a pas ravi l’ancien entraîneur du PSG, qui s’est exprimé en conférence de presse avant le match face à Lille ce vendredi.

« Il faut être patient », Laurent Blanc temporise à propos des nouvelles recrues

Celui que l’on surnomme le Président , déclare : « Oui, ça m’embête un peu (qu’Amin Sarr soit à la peine). Mais il est généreux, s’adapte bien. Il est content d’être ici et ravi de jouer pour l’OL. Il a une marge de progression intéressante. Il faut juste être patient, pour lui comme pour Jeffinho » .

Il veut claquer la porte de l'OM, un transfert à 9M€ prend forme https://t.co/4IOLDrwXuf pic.twitter.com/8toSVfSdzj — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

« A Marseille ils prennent le temps », Laurent Blanc envie l’OM