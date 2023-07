L’OM annonce un transfert, il se frotte les mains

Thibault Morlain

Ça a été officialisé il y a quelques jours, Amine Harit est désormais un joueur de l’OM à part entière. Prêté par Schalke 04 avec une option d’achat, le Marocain a donc vu cette dernière être levée et voilà que son aventure à Marseille va se poursuivre. Si on est heureux de cela sur la Canebière, Schalke 04 a également le sourire suite à cette opération Harit.

Après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’OM a officialisé un autre transfert pour la saison prochaine. Ainsi, le club phocéen a annoncé la signature d’Amine Harit. On s’en doutait, mais c’est désormais acté, le Marocain est un joueur marseillais à 100%, lui qui était précédemment prêté avec option d’achat par Schalke 04.

OM : Un transfert surprise est tenté, ça se gâte déjà https://t.co/tn1sfpCHRb pic.twitter.com/eyK5fQzcvp — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Schalke 04 content de l’opération Harit

L’option d’achat d’Amine Harit a donc été levée et voilà qu’il va rester à l’OM. Schalke 04 a d’ailleurs réagi à cette opération. Directeur sportif, André Hechelmann a commenté pour les médias du club allemand : « Nous sommes heureux que toutes les conditions contractuelles soient désormais officiellement remplies. Nous souhaitons à Amine tout le meilleur et tout le succès possible pour son avenir en France, tant sur le plan sportif que privé ».

L’heure de la reprise avec l’OM

Amine Harit est désormais attendu pour la reprise de l’entraînement avec l’OM. Alors que le Marocain évoluera sous les ordres de Marcelino, l’une des questions sera de savoir dans quel état physique il se trouve. Depuis novembre dernier, Harit se remet d’une grosse blessure au genou. Rendez-vous maintenant sur les terrain pour le joueur de l’OM.