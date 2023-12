L’OM a trouvé une attaque de folie, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après des des débuts poussifs, Gennaro Gattuso semble avoir trouvé son rythme et son onze type. L’entraîneur de l’OM s’appuie sur un duo d’attaque composé de Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha qui reste sur deux sorties très convaincantes en Ligue 1. De quoi enthousiasmer Benoit Cheyrou.

Depuis son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso a utilisé différents schémas tactiques mais semble enfin avoir trouvé le bon avec ce 3-5-2 qui a permis aux Olympiens de s'imposer contre l'OL (3-0) puis à Lorient (4-2). Et Benoît Cheyrou est particulièrement impressionné par la complémentarité entre Pierre-Emerick Aubameyang et Viinha, un duo très efficace.

«J’ai été assez impressionné»

« Quand on joue tous les trois jours, c’est dur nerveusement d’enchaîner. Encore plus de bien démarrer une rencontre. Là, ça a été parfaitement exécuté, dans les efforts, la justesse technique, les décisions et la précision dans le dernier geste. J’ai été assez impressionné. (…) Quand on joue avec deux attaquants qui se cherchent et se comprennent bien, on est tout de suite plus dangereux. Aubameyang est exemplaire. Il a aussi été récompensé en marquant des buts. Il y a beaucoup de réussites et de satisfactions depuis Lyon. (Dimanche) soir, ils auraient encore pu s’offrir un but chacun », estime l’ancien milieu de terrain de l’OM dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«C’est bien d’avoir un Aubameyang en pleine forme»