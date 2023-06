L’OM a trouvé son entraîneur, une réunion au sommet est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'Igor Tudor a démissionné, l'OM travaille activement sur sa succession. Ces dernières heures, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont rendus en Turquie et en ont profité pour rencontrer Marcelo Gallardo. Ancien entraîneur de River Plate et joueur du PSG, le technicien argentin est annoncé comme la grande priorité du club marseillais.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Igor Tudor a présenté sa démission après une seule saison à la tête de l'OM. Le technicien croate avait annoncé sa décision au cours d'une conférence de presse organisée en marge de la dernière journée de championnat.

Gallardo annoncé comme la grande priorité

Ces derniers jours, de nombreux noms ont été annoncés dans le viseur de l'OM comme Marcelino ou encore Vincenzo Italiano. Mais selon les informations divulguées par Relevo , Marcelo Gallardo serait le grand favori pour remplacer Igor Tudor à la tête de l'OM.

Une rencontre est annoncée en Turquie

Le journaliste Abdellah Boulma confirme la tendance. En marge de la finale de Ligue des champions entre l'Inter et le Real Madrid, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont entretenus avec Marcelo Gallardo, présent sur le vieux continent et présent en Turquie ce samedi. Nul doute, l'OM a choisi son prochain entraîneur. Reste à connaître sa réponse.