L’OM a enfin tranché pour son entraîneur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deux semaines après la fin de la saison, l’OM n’a toujours pas trouvé le remplaçant d’Igor Tudor. Marcelo Gallardo était le favori mais cette piste aurait finalement été écartée il y a quelques jours. A l’heure actuelle, Paulo Fonseca, le coach du LOSC, est le favori. Mais ce dernier est sous contrat avec Lille qui souhaite absolument le conserver.

Un an après avoir perdu Jorge Sampaoli en début de mercato, l’OM est dans la même situation. Igor Tudor a fait son choix un peu plus tôt mais la finalité est la même : Marseille doit trouver un nouvel entraîneur à deux semaines seulement de la reprise de l’entraînement. Pablo Longoria et Javier Ribalta n’ont pas perdu de temps, ils ont déjà dressé une liste de candidats. Dans celle-ci figurait Marcelo Gallardo.

La piste Gallardo écartée depuis quelques jours

Comme l’a révélé en exclusivité le10Sport.com, les négociations allaient dans le bon sens et un accord était proche. Mais la situation a changé puisque Marcelo Gallardo a décidé de refuser l’offre de l’OM. Selon les informations du Parisien , cette piste aurait été écartée il y a plusieurs jours indique le club olympien. Pas le choix pour Pablo Longoria que de se rabattre sur le plan B : Paulo Fonseca.

Coup de froid pour le futur entraîneur de l’OM https://t.co/gh6eFb5aaA pic.twitter.com/M8eKBo55dy — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Fonseca est le favori