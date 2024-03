L’OL jubile après ce gros coup du mercato

Hugo Chirossel

Très actif lors du mercato hivernal, l’OL s’est notamment attaché les services de Nemanja Matic, désireux de quitter le Stade Rennais six mois seulement après son arrivée. Comme l’a confié David Friio, le milieu de terrain âgé de 35 ans était la grande priorité des Gones cet hiver et le directeur sportif lyonnais estime qu’il est un grand renfort pour le club.

Vainqueur de Toulouse vendredi dernier (2-3), l’OL poursuit sa remontée au classement, où il est actuellement à la 10ème place. Un redressement dont Pierre Sage n’est pas étrangé, tout comme le travail effectué lors du dernier mercato hivernal. Sept joueurs sont arrivés à Lyon cet hiver, notamment Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais.

« C’était la priorité des priorités »

« J’avais dit à l’époque que c’était la priorité des priorités. On l’a vu dès son entrée en jeu contre Marseille, il apporte une présence. Il bonifie aussi les joueurs autour de lui », s’est réjoui David Friio dans un entretien accordé aux médias de l’OL. Le directeur sportif lyonnais estime que Nemanja Matic est un grand renfort pas seulement pour l’équipe, mais pour le club dans son ensemble : « Nous savions ce qu’il pourrait apporter au club. Et je ne dis pas “à l’équipe” mais bien “au club”, c’est un vrai signal envoyé. Quand vous faites des short-list, vous avez des numéros un, des numéros deux. Mais quand le numéro un est vraiment numéro un et quand on sait que le numéro deux n’apportera pas la même chose. On s’accroche et franchement, avec les aides de John Textor et les bonnes relations avec les dirigeants rennais, ça a été fastidieux mais on y est arrivés . »

« Beaucoup de concurrence et une certaine émulation »