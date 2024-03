Un joueur signe à l’OL, la vestiaire jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d’hiver, l’OL était sur tous les fronts et a chamboulé son effectif en recrutant pas moins de sept nouveaux joueurs. Un total impressionnant mais qui porte ses fruits puisque les Gones ont redressé la barre en Ligue 1. Parmi les recrues lyonnaises, Nemanja Matic crève l’écran.

Après une première partie de saison plus que poussive, l'OL a décidé de quasiment tout changer cet hiver en recrutement sept joueurs ! Parmi eux, plusieurs sont des offensifs à l'image de Gift Orban, Malick Fofana ou encore Saïd Benrahma. Mais celui qui impressionne les plus est clairement Nemanja Matic qui apporte de la sérénité dans l'entrejeu grâce à son expérience. Le joueur arrivé en provenance du Stade Rennais fait donc déjà l'unanimité comme en témoigne Corentin Tolisso.

Matic fait déjà l'unanimité à l'OL

« Il dégage une très grosse qualité technique, du calme, de la sérénité, de l'expérience ; il nous libère, Max (Caqueret) et moi, en position de numéro 8, car il excelle dans le rôle de meneur reculé », assure le milieu de terrain de l’OL en conférence de presse, avant que son entraîneur n’abonde dans le même sens.

«Quand il parle, tout le monde l'écoute»