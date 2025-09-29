L’OL boucle un transfert à 42,5M€ : Grosse surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de sérieuses difficultés financières ces derniers mois, l'OL a donc été contraint de vendre plusieurs joueurs disposant d'une forte valeur marchande, et ce fut notamment le cas de Rayan Cherki. Ce dernier a été transféré à Manchester City pour 42,5M€, un montant conséquent qui a beaucoup surpris Robert Pirès.

Tout comme Georges Mikautadze et Luca Perri, Rayan Cherki a été vendu par l'OL durant le mercato estival afin de sauver le club rhodanien d'une rétrogradation en Ligue 2. Le jeune attaquant de l'équipe de France, transféré à Manchester City, a rapporté pas moins de 42,5M€ à son club formateur. Un gros chèque qui a donc permis à l'OL d'être plus serein sur le plan financier. Mais est-ce le juste prix pour Rayan Cherki ?

Pirès fan de Cherki Interrogé par Foot Mercato, Robert Pirès livre son point de vue à ce sujet : « Déjà ce qui est bien, c’est que le joueur français attire toujours du côté de l’Angleterre. Donc, ça, c’est une bonne nouvelle. Je pense que j’ai une petite préférence pour Rayan Cherki, parce que j’aime le joueur, parce que techniquement, il est très, très fort », lâche l'ancien milieu offensif de l'OM et d'Arsenal, qui s'interroge toutefois sur le prix lâché par Manchester City sur l'ancien crack de l'OL.