Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Steven Gerrard se positionne pour la succession de Jürgen Klopp !

Publié le 26 décembre 2020 à 17h40 par La rédaction

Ancienne star de Liverpool, Steven Gerrard a porté le maillot des Reds pendant 17 saisons. Après sa carrière de joueur, l'ancien international anglais s'est reconverti comme entraîneur. Aux Glasgow Rangers depuis 2018, l'homme de 40 ans ne cache pas son envie de revenir à Anfield.