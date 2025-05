Lionel Messi : La signature surréaliste... au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Incontestablement, Lionel Messi est la figure légendaire du FC Barcelone au même titre que Johan Cruyff. Alors forcément, et contrairement à plusieurs grands noms du football comme Ronaldo et Luis Figo, Messi n'a jamais porté la tunique du Real Madrid. Et pourtant, son arrivée à l'Inter Miami en 2023 est identique à un transfert au Real Madrid d'après Josef Martinez.

Légende vivante du FC Barcelone où il a passé 21 années de sa vie entre 2000 et 2021, Lionel Messi aurait pu faire toute sa carrière du côté du club blaugrana, rival historique du Real Madrid, club qu'il a fait souffrir à plusieurs reprises tant dans les compétitions espagnoles qu'en Ligue des champions. Une situation économique alarmante a cependant forcé Messi à quitter le Barça en août 2021, en pleurs, pour rejoindre le PSG.

«On est passés de la pire équipe au Real Madrid de la MLS»

Et alors que Lionel Messi a récemment avoué qu'il aurait aimé revenir au FC Barcelone en 2023 avant de finalement s'engager à l'Inter Miami, son arrivée au sein de l'équipe de Major League Soccer a eu le mérite de faire passer un cap pharaonique à la franchise co-détenue par David Beckham. « Vous le voyez assis là et c'est le gars le plus normal que j'aie jamais vu de ma vie. Quand je suis arrivé, c'était le Combat FC, on avait perdu une quinzaine de matches. Avant le premier entraînement, même Instagram ne nous connaissait pas. Et soudain, il y avait un millier de journalistes dehors. On est passés de la pire équipe au Real Madrid de la MLS ». a confié Josef Martinez en interview pour le podcast La Vinotinto.

«Même Dieu nous a vus»

L'ex-coéquipier de Lionel Messi à l'Inter Miami, par le biais de propos rapportés par L'Equipe, est allé bien plus loin que sa comparaison avec le Real Madrid. Grâce à la venue de l'octuple lauréat du Ballon d'or, un buteur en manque de confiance a été transfiguré par la présence de Messi... qui a même atteint Dieu selon Josef Martinez. « Taylor ne pouvait même pas marquer un but, avec Messi, il était buteur. Des joueurs qui ne savaient même pas faire de passes se sont améliorés. Même Dieu nous a vus ».