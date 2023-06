Lionel Messi à la retraite, la date déjà annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après deux ans passés au PSG, Lionel Messi a décidé de tenter l'aventure américaine, à l'Inter Miami. Le dernier défi de sa carrière ?C'est bien probable. Agé de 35 ans, il s'est engagé pour deux ans et demi, plus une année supplémentaire en option. Ensuite, le champion du monde pourrait mettre fin à sa formidable carrière.

Lionel Messi ne gardera pas un merveilleux souvenir de Paris. Arrivé en 2021, le champion du monde a connu un passage délicat au PSG, notamment en raison de sa situation familiale. « Je termine mon passage à Paris sur un sentiment mitigé. La première année a été difficile. La deuxième a été superbe au début, puis je pense que la Coupe du monde a marqué un tournant pour toutes les équipes en général. [...] Durant ces deux années, je n'étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille » avait lâché le champion du monde argentin à la presse espagnole. Au cours de ce même entretien, Messi avait annoncé s signature probable à l'Inter Miami, en MLS.





Un départ à la retraite en 2026 ?

Et ce mardi, The Miami Herald dévoile les coulisses de cette opération, et notamment les détails de son contrat. Selon le quotidien américain, il percevra un salaire de 65M€, soit le double de celui touché au PSG. La durée de son contrat a, aussi, été dévoilée. Il s'agirait d'un contrat de deux ans et demi, plus une année en option. S'il va au bout de son contrat, Messi atteindra les 39 ans. La date de son départ à la retraite ? C'est fort possible.

Ses débuts en MLS sont imminents