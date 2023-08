L'intrigante réponse sur ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Ces dernières heures, un nouveau grand nom du football européen a rejoint la Ligue 1 : Nemanja Matic. Le Serbe a quitté l'AS Rome pour rejoindre Rennes. Un joli coup de la part des Bretons que le PSG aurait tenté de faire échouer. En effet, ces derniers jours, il avait été question d'un intérêt des Parisiens pour Matic, ce sur quoi le principal intéressé a été interrogé...

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le PSG a déjà annoncé 10 renforts. Mais voilà que le club de la capitale ne compterait pas en rester là. Si on parle beaucoup de Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola, la quête d'un milieu de terrain occuperait actuellement la direction du PSG. L'idée serait de faire venir un milieu relayeur alors qu'il y a quelques jours, c'est le profil plus défensif de Nemanja Matic qui avait été associé aux champions de France.

Rennes plutôt que le PSG pour Matic

A 35 ans, Nemanja Matic a rejoint la Ligue 1, mais le voilà aujourd'hui à Rennes. Le Serbe s'est en effet engagé chez les Bretons, débarquant de l'AS Rome. Une rumeur l'annonçait pourtant dans le viseur du PSG. En effet, il avait été expliqué que dans le cadre des discussions pour Renato Sanches et Leandro Paredes avec Rome, le nom de Matic avait aussi été discuté.

« Je ne vais pas dire si c’est vrai ou faux »