L’Espagne l’annonce, le PSG veut boucler ce transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Valence, Carlos Soler n’a pas répondu aux attentes, au point que son départ soit déjà d’actualité. Le PSG souhaite en effet remanier son effectif durant le mercato estival mais doit pour cela se séparer de plusieurs éléments, dont l’international espagnol de 26 ans.

Il fait partie des grandes déceptions de la saison. Alors que Luis Campos a décidé de miser sur lui l’été dernier, dans le cadre d’un transfert estimé à 18M€, Carlos Soler n’est pas parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaite désormais se renforcer durant l’été, mais cela passera par le départ de certains joueurs, dont Carlos Soler.

Le PSG n’en veut plus

Une saison et puis s’en va, voilà ce qui pourrait peut-être résumer le passage de l’international espagnol au PSG. OK Diario annonce en effet ce vendredi que les dirigeants parisiens voudraient se séparer de Carlos Soler dès le prochain mercato estival. L’ancien de Valence ne rentrerait déjà plus dans les plans du club pour la saison à venir.

Soler prêt à rester ?