Le transfert d’une légende fait un déçu à l’OM

Thibault Morlain

En l’absence de Valentin Rongier, c’est Samuel Gigot qui porte le brassard de capitaine à l’OM. Une fierté pour le défenseur central, qui s’inspire de ceux qui ont déjà eu cette responsabilité à Marseille. C’est notamment le cas de Steve Mandanda. Aujourd’hui à Rennes, le gardien avait quitté l’OM en 2022. Au grand dam de Gigot.

Gardien légendaire de l’OM, Steve Mandanda a connu une fin quelque peu amère sur la Canebière. Poussé sur le banc de touche suite à l’arrivée de Pau Lopez, le champion du monde 2018 avait finalement fait le choix de s’en aller à l’été 2022. Ne voulant plus accepter une telle situation et alors qu’il avait encore un contrat à l’OM, Mandanda est parti et depuis, il s’est relancé à Rennes, où il a retrouvé un poste de numéro 1. Mais à Marseille, le gardien de 38 ans est quelque peu regretté…

OM : Le départ de Gattuso annoncé en direct ? https://t.co/sdHoe6BDja pic.twitter.com/Sg1Q93TbrG — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

« C’était un gardien exceptionnel pour tout ce qu’il a fait ici »

Dans un entretien accordé ce dimanche au Parisien avant l’Olympico entre l’OM et l’OL, Samuel Gigot s’est confié au Parisien . Il a alors été question du rôle de capitaine. En l’absence de Rongier, Gigot a hérité du brassard, comme Steve Mandanda avant lui à l’OM. « Mandanda est-il un modèle ? Bien sûr, notamment par rapport à sa longévité à Marseille. Il est resté au top. Avant tout, c’était un gardien exceptionnel pour tout ce qu’il a fait ici. Il nous a fait rêver plus jeune. Je me souviens de la chanson « Il Fenomeno », on l’a tous chantée ! », a d’abord expliqué Gigot.

« J’arrivais quand il partait »