Le transfert de la nouvelle star du PSG déjà bouclé par le boss ?

Axel Cornic

Le possible départ de Kylian Mbappé soulève énormément de question au Paris Saint-Germain, où l’on se demande qui pourra bien prendre sa place la saison prochaine. Mais le président Nasser Al-Khelaïfi semble avoir déjà tout prévu, puisqu’il aurait œuvré en coulisses pour boucler une recrue de tout premier choix.

Le PSG s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Non, ce n’est pas le sprint final en Ligue des Champions, mais bien le possible départ de Kylian Mbappé qui se dessine et qui devrait totalement changer le visage du club parisien. Ainsi, tout le monde se demande qui pourra bien prendre sa place...

Qui pour oublier Mbappé ?

De nombreuses pistes sont évoquées depuis quelques semaines et elles mènent toutes en Serie A. C’est notamment le cas avec Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com était déjà une cible de Luis Campos lors du dernier mercato estival. Cette fois son départ est annoncé, mais le PSG devra débourser entre 100 et 130M€ pour boucler son transfert.

Al-Khelaïfi a déjà Dembélé