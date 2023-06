Le rêve fou du RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait désormais aucun doute, le RC Lens évoluera bien en Ligue des champions la saison prochaine. Assurés de terminer deuxièmes de Ligue 1, les Sang-et-Or seront directement qualifiés pour la phase de groupes de la C1. Arrivé cet hiver, Adrien Thomasson se prend déjà à rêver d’un choc contre le Real Madrid.

Arrivé cet hiver au RC Lens, Adrien Thomasson ne doit pas regretter son choix. En effet, le milieu de terrain a activement participé à l'excellente seconde partie de saison des Sang-et-Or qui se sont qualifiés pour la Ligue des champions. Une compétition que l'ancien Strasbourgeois va découvrir et il ne cache pas son impatience.

Mercato : Un joueur du RC Lens va claquer la porte https://t.co/9ojlSazhTP pic.twitter.com/C3dbIssY9C — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

«Tout peut arriver dans le football»

« C’est la compétition la plus relevée au monde. Ce sera nouveau pour nous. Il y aura évidemment des retouches à faire. Notre rêve c’est de découvrir la Ligue des champions avec l’équipe actuelle, mais on est réalistes, on sait que ce sera difficile de garder tous les joueurs avec les sollicitations extérieures. Tout peut arriver dans le football. Personne n’est irremplaçable, même si ça peut affecter le niveau de l’équipe », lâche le milieu de terrain dans des propos accordés à RMC avant de détailler les clubs qu’il rêve d’affronter. Dont un en particulier.

«Mon rêve ultime, c’est d’affronter mon équipe de cœur, le Real Madrid»