Le PSG boucle deux transferts, il annonce une catastrophe

A quelques jours de l’ouverture du mercato estival, le PSG est déjà très chaud pour son recrutement. En plus de Milan Skriniar dont la signature est actée depuis plusieurs mois, le club de la capitale accélère sur Marco Asensio et Lucas Hernandez. Deux profils qui n’enchantent pas réellement Daniel Riolo.

Le PSG accélère déjà sur le mercato, une semaine avant son ouverture officielle. Ainsi, alors que la signature de Milan Skriniar est actée depuis plusieurs mois, le club de la capitale serait sur le point de boucler l'arrivée de Marco Asensio, comme révélé par le10sport.com, tandis que le transfert de Lucas Hernandez est également bien engagé. Deux pistes qui ne semblent pas plaire à Daniel Riolo.

Riolo déjà inquiet du mercato du PSG

« Dans ce qui bouge, on a un défenseur qui est tout le temps blessé, qui en club n’a pas de référence depuis pas mal de temps », s’inquiète le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de se montrer préoccupé par le goût prononcé de la fête de Marco Asensio.

«S’il vient à Paris, qu’il n’est pas surveillé…»