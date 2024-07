Le Real Madrid veut signer un joueur de l'équipe de France

La rédaction

Le mercato du Real Madrid prend forme, et pourrait notamment permettre aux Merengue de faire arriver deux nouveaux défenseurs, puisque les Champions d’Europe seraient sur les traces de Leny Yoro et Aphonso Davies. Dans le sens des départs, trois vétérans ont quitté le Santiago Bernabéu ces dernières semaines, mais un autre élément pourrait s’ajouter à la liste : Ferland Mendy, pour qui rien n’est décidé concernant son avenir.

Le Real Madrid va devoir gérer de nombreux dossiers cet été. En plus des potentiels transferts de Leny Yoro et Alphonso Davies, les Merengue voudront renouveler le contrat de certains de leurs éléments. Si les renouvellements des bails de Luka Modric et Lucas Vazquez semblent se diriger vers une issue positive, celui de Ferland Mendy serait beaucoup plus incertain.

Le Real Madrid ne veut pas offrir à Mendy ce qu’il souhaite

D’après les informations de The Athletic , ce qui bloquerait le renouvellement de contrat de Ferland Mendy serait tout simplement les exigences du latéral gauche. Le Français souhaiterait obtenir un nouveau contrat longue durée, assorti d’une augmentation salariale significative. Cependant, le Real Madrid ne serait pas prêt à faire une telle offre au joueur de 29 ans.

Carlo Ancelotti voudrait le conserver